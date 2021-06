Petit-Caux Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux, Seine-Maritime Exposition temporaire « La musique mécanique, de la ville au domicile » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime

Exposition temporaire « La musique mécanique, de la ville au domicile » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Petit-Caux. Exposition temporaire « La musique mécanique, de la ville au domicile »

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, le samedi 3 juillet à 19:30 Entrée gratuite – visite libre

Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous propose de venir découvrir son exposition temporaire « La musique mécanique, de la ville au domicile » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 rue de l’Ancienne Foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux Petit-Caux Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Petit-Caux, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Adresse 3 rue de l’Ancienne Foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux Ville Petit-Caux lieuville Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux