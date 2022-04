Exposition temporaire ” La Grande Guerre en BD” Fleuriel Fleuriel Catégories d’évènement: 03140

Fleuriel

Exposition temporaire ” La Grande Guerre en BD” Fleuriel, 18 juin 2022, Fleuriel. Exposition temporaire ” La Grande Guerre en BD” Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel

2022-06-18 – 2022-06-25 Historial du paysan soldat 1 route du Vallon

Fleuriel 03140 Fleuriel Exposition des planches de bande dessinée par le collège de Saint-Pourçain et l’école de Cesset avec le dessinateur M. LeRouge. Projection du film documentaire “L’Allier entre résistance et Occupation” de Thierry Martin-Douyat. accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr +33 4 70 90 22 45 http://www.historialpaysansoldat.fr/ Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: 03140, Fleuriel Autres Lieu Fleuriel Adresse Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Ville Fleuriel lieuville Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Departement 03140

Fleuriel Fleuriel 03140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleuriel/

Exposition temporaire ” La Grande Guerre en BD” Fleuriel 2022-06-18 was last modified: by Exposition temporaire ” La Grande Guerre en BD” Fleuriel Fleuriel 18 juin 2022 03140 Fleuriel

Fleuriel 03140