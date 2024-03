Exposition temporaire images d’ici et d’ailleurs Hirtzfelden, dimanche 1 septembre 2024.

Exposition temporaire images d’ici et d’ailleurs Hirtzfelden Haut-Rhin

Photographes naturalistes, Béatrice et Michel MAÎTRE parcourent forêts et campagnes d’ici et d’ailleurs pour immortaliser les beautés de Dame Nature. Faune sauvage, flore et paysages sont autant de sujets qui les passionnent, leur apportent paix et sérénité. Ils sont heureux de partager avec vous un échantillon de leurs images, toujours faites dans la discrétion et le respect de la nature. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-10-30 16:30:00

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est maisonnature.vieuxcanal@gmail.com

L’événement Exposition temporaire images d’ici et d’ailleurs Hirtzfelden a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach