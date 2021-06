Exposition temporaire – Il était une fois… les marionnettes Paray-le-Monial, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paray-le-Monial.

Exposition temporaire – Il était une fois… les marionnettes 2021-07-03 14:30:00 – 2021-08-29 18:00:00 Musée Paul Charnoz 32 Avenue de la Gare

Paray-le-Monial Saône-et-Loire

EUR 0 0 Le musée Paul Charnoz présente une exposition sur les arts et les traditions populaires. Dans cette période difficile et parfois sinistre, cette exposition a pour but d’apporter un peu de féérie en retrouvant nos yeux d’enfant. La présentation des marionnettes s’articule autour des contes et des fables.

Les marionnettes exposées font partie de la collection de Monsieur Joël Guichard. Il est l’un des plus grands collectionneurs professionnels de marionnettes français et en possède plus de 1500 du monde entier en provenance de 102 pays différents.

Il a exposé dans une multitude de grandes villes sur des surfaces pouvant aller jusqu’à 1 500 m². Joël est né en 1945 et à 10 ans, il aidait déjà son papa qui présentait un théâtre de marionnettes au parc Montsouris à Paris. Un spectacle est prévu au musée le 25 juillet à 15h30

museepaulcharnoz@sfr.fr +33 3 85 81 40 80 http://www.musee-carrelage-charnoz.org/

Le musée Paul Charnoz présente une exposition sur les arts et les traditions populaires. Dans cette période difficile et parfois sinistre, cette exposition a pour but d’apporter un peu de féérie en retrouvant nos yeux d’enfant. La présentation des marionnettes s’articule autour des contes et des fables.

Les marionnettes exposées font partie de la collection de Monsieur Joël Guichard. Il est l’un des plus grands collectionneurs professionnels de marionnettes français et en possède plus de 1500 du monde entier en provenance de 102 pays différents.

Il a exposé dans une multitude de grandes villes sur des surfaces pouvant aller jusqu’à 1 500 m². Joël est né en 1945 et à 10 ans, il aidait déjà son papa qui présentait un théâtre de marionnettes au parc Montsouris à Paris. Un spectacle est prévu au musée le 25 juillet à 15h30