Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, le samedi 14 mai à 19:00

Profitez de la Nuit des musées pour visiter notre nouvelle exposition temporaire [_Icônes By Susan Kare_](https://www.imprimerie.lyon.fr/fr/edito/icones-susan-kare). Vous connaissez toutes et tous le travail de Susan Kare mais sans nécessairement connaître son nom ou son visage ! Depuis que l’ordinateur est entré dans nos vies, ses créations font partie de notre quotidien : employée chez Apple en 1982 pour « humaniser » le premier Macintosh, Susan Kare a créé les icônes que nous utilisons tous et toutes quotidiennement et est ainsi considérée comme une pionnière du pixel art. Première rétrospective internationale de cette iconographe, l’exposition revient sur toutes les facettes de sa création, sur ses inspirations et sur l’influence visuelle incontestable de son travail sur notre vie numérique ; l’occasion d’un véritable tour du monde des icônes en images, de Lisbonne à Séoul, en passant par les blasons japonais ou les jeux vidéo. Les plus jeunes visiteurs pourront même profiter d’un petit livret-jeu spécialement conçu pour eux !

entrée libre

Exposition temporaire icônes by Susan Kare
Musée de l'imprimerie et de la communication graphique
13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:30:00

Métropole de Lyon

