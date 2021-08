Les Eyzies Musée National de Préhistoire Dordogne, Les Eyzies Exposition temporaire : HOMO FABER Musée National de Préhistoire Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

### Découvrez deux millions d’années d’histoire de la pierre taillée, de l’Afrique aux portes de l’Europe… L’exposition HOMO FABER, « celui qui fabrique », traite des prémisses qui, des premiers pas aux premiers gestes, caractérisent l’histoire de notre lignée. L’exposition est une occasion unique de présenter pour la première fois hors de leurs territoires d’origine des pièces originales exceptionnelles d’Afrique et de Géorgie, témoignages tangibles de la fabrication des « premiers outils de pierre » et de leurs auteurs, les hominines. Ces derniers émergent en Afrique à partir de 6 ou 7 millions d’années (Ma). Le continent africain fonctionne alors comme une mosaïque d’environnements où évolue une grande diversité d’espèces animales, la plupart disparue de nos jours. Les premiers outils en pierre apparaissent vers 3,3 Ma au Kenya, puis les sites se multiplient à partir de 2,6 Ma en Afrique de l’Est et du Sud… sans que leurs auteurs, australopithèques, paranthropes ou représentants du genre Homo, soient du reste clairement identifiés. Plus d’informations sur : [[https://musee-prehistoire-eyzies.fr/actualite/homo-faber](https://musee-prehistoire-eyzies.fr/actualite/homo-faber)](https://musee-prehistoire-eyzies.fr/actualite/homo-faber)

Gratuit. Entrée libre.

