Henry Moret (1856-1913) est le chantre des côtes bretonnes ! Peintre totalement investi dans ses recherches, il a créé son style en mixant des éléments propres à l’Ecole de Pont-Aven et à l’impressionnisme. Soutenu par le galeriste des impressionnistes Paul Durand-Ruel, il pouvait se consacrer à des séries sur les éléments. Qui mieux qu’un Normand pour célébrer la Bretagne ? Profitez d’un bain d’iode… au musée ! Découvrez en 75 œuvres l’art de ce paysagiste dévoué à la nature.

« Si j'aime Henry Moret c'est que, seul parmi les impressionnistes, il est arrivé à rendre la vie intime et les lointains de la mer. »

