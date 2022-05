Exposition temporaire “Graines d’enfance” La Maison familiale d’Henri Matisse, 14 mai 2022 10:00, Bohain-en-Vermandois.

Véronique Héquet Grotard présente : « Graines d’enfance »

” « Graines d’enfance » retrace mon parcours artistique qui a pris ses racines dans le bassin minier du Nord de la France, entre le valenciennois et le denaisis. Durant ma jeunesse, entourée d’une famille solidaire, nous gravitions autour du café de mes parents, me laissant alors un panel de souvenirs heureux. Chacune des personnes rencontrées a semé en moi une part d’elle-même, qui en ce monde, ressemble à des pépites de bonheur. Parents et grands-parents, oncles et tantes, chacun a fait germer en moi des intentions, car ils m’ont transmis des gestes et des savoirs-faire que je reproduis encore. En partageant leurs passions je continue à les faire vivre car pousse en moi ces racines fondatrices.

Il y avait des femmes, il y avait des hommes, tous courageux et actifs, qui ne comptaient ni leur temps ni leurs connaissances. Il y avait les travaux d’intérieur, de décoration ou de création, et ceux qui œuvraient dehors, retournant à loisirs la terre pour la rendre nourricière ou fleurie. Très tôt j’ai fait des activités manuelles, des ouvrages d’aiguille, transformant les matières et développant mes petits projets créatifs. Pas d’ennui, toujours j’occupais mains et esprit ! Je découvrais les couleurs et les formes qui m’entouraient, dans les catalogues de papier peint, avec des tissus ou dehors, à travers la nature. Que de balades ou de jeux dans ces jardins, à contempler et humer les fleurs, à être émue par le vol des papillons et autres bestioles aussi intrigantes que jolies.

Mon champ culturel est double, mon berceau a été posé dans ce village minier d’où on a extrait avec labeur le charbon des veines de la terre et pourtant mon enfance a été colorée, joyeuse, si facile à vivre. Les gueules noires n’étaient plus actives, le chevalement déjà démonté, seul le terril et les corons attestent de cet état de fait passé. Plus tard, lors de mes études en art, je rendais hommage à la mine et aux mineurs. C’est à la même époque que je découvre, « pour de vrai », l’univers coloré de Henri Matisse. Étudiante à l’école supérieure d’art de Cambrai, je me rends au Cateau-Cambrésis et je suis absorbée par ses œuvres : quelles couleurs, quelle audace, quel émerveillement !

Vous l’aurez compris, mes « Graines d’enfance » ont fondé les bases de ma personnalité et de mon art, je me sens privilégiée d’être exposée dans la maison familiale Matisse. C’est là où le petit Henri devenu un si grand artiste a grandi, j’aime à penser que lui aussi a baigné entre deux mondes : avec Émile son papa parmi le commerce de graines, et celui de l’univers textile avec les réalisations d’Anna, sa maman. Autant vous avouer combien je suis émue et honorée de passer par ce lieu fondateur à Bohain-en-Vermandois.

Est-ce que tout part de l’enfance ? C’est en tout cas le cheminement que j’ai suivi ! Aujourd’hui je tiens à rendre hommage à toutes ces personnes qui depuis mon enfance ont cultivé et accompagné mes créations parsemées de leurs « parcelles d’être » car, sans elles, je ne serai pas celle qui se dévoile à travers les créations ici exposées. Elles sont «polymorphes » et s’appuient bien souvent sur mes photographies. J’emploie également à foison peinture, dessin, gravure, j’adapte les outils, les gestes à mes envies. Céramiste, mes pièces en argile ou en porcelaine se déploient en volume ou sont brodées sur des toiles, je joue avec les techniques et avec les matériaux à ma guise, je combine et associe, l’art me permet de tout réaliser, je prends cette liberté de m’inspirer et d’inventer des mondes où je navigue entre réel et imaginaire, l’un et l’autre se côtoient. ”

**Véronique Héquet Grotard**

La Maison familiale d’Henri Matisse vous invite à découvrir la jeunesse de l’artiste et le métier de grainetier exercé par ses parents. Flânez dans la maison avec les meubles du peintre, son café couleur, sa boutique et ses expositions. Prolongez votre découverte de Bohain en suivant le circuit audioguidé vous contant l’histoire de la ville et les souvenirs d’enfance de Matisse.

The family House of Henry Matisse invites you to discover the youth of the artist and the job(business) by seedsman exercised by his relative(parents). Stroll(Hang out) in the house with the furniture of the painter, his colour coffee(café), his shop and his exhibitions(exposures). Extend your discovery of Bohain following the audioguidé circuit narrating you the history(story) of the city and Matisse's childhood memories.

“«Semillas de infancia» recorre mi recorrido artístico que tiene sus raíces en la cuenca minera del norte de Francia, entre el valenciano y el denaisis. Durante mi juventud, rodeada de una familia solidaria, nos reuníamos alrededor del café de mis padres, dejándome un panel de recuerdos felices. Cada una de las personas que he conocido ha sembrado en mí una parte de sí misma, que en este mundo se parece a pepitas de felicidad. Padres y abuelos, tíos y tías, cada uno ha hecho germinar en mí intenciones, porque me han transmitido gestos y saberes-hacer que todavía reproduzco. Compartiendo sus pasiones continúo haciéndolas vivir porque crece en mí estas raíces fundadoras. Había mujeres, había hombres, todos valientes y activos, que no contaban su tiempo ni sus conocimientos. Estaban los trabajos de interior, de decoración o de creación, y los que trabajaban al aire libre, volviendo a tiempo la tierra para hacerla nutrida o florida. Muy pronto hice actividades manuales, trabajos de aguja, transformando los materiales y desarrollando mis pequeños proyectos creativos. ¡No hay problema, siempre estaba ocupado con las manos y la mente! Descubrí los colores y las formas que me rodeaban, en los catálogos de papel pintado, con telas o al aire libre, a través de la naturaleza. Qué de paseos o juegos en estos jardines, a contemplar y oler las flores, a ser conmovida por el vuelo de las mariposas y otros bichos tan intrigantes como bonitas. Mi campo cultural es doble, mi cuna fue colocada en este pueblo minero del que se extrajo con trabajo el carbón de las venas de la tierra y sin embargo mi infancia fue colorida, alegre, tan fácil de vivir. Las resacas negras ya no eran activas, la cabalgata ya había sido desmontada, solo la escombrera y los corones atestiguan este estado de hecho pasado. Más tarde, durante mis estudios de arte, rendía homenaje a la mina y a los mineros. En la misma época descubrí, «de verdad», el colorido universo de Henri Matisse. Estudiante en la Escuela Superior de Arte de Cambrai, voy al Cateau-Cambrésis y estoy absorta en sus obras: ¡qué colores, qué audacia, qué maravilla! Como habréis comprendido, mis «Semillas de infancia» han fundado las bases de mi personalidad y de mi arte, me siento privilegiada de estar expuesta en la casa familiar Matisse. Aquí es donde el pequeño Henri, convertido en un gran artista, creció, me gusta pensar que él también se ha bañado entre dos mundos: con Émile su padre entre el comercio de semillas, y el del universo textil con las realizaciones de Anna, su madre. Debo confesar lo conmovida y honrada que estoy de pasar por este lugar fundador en Bohain-en-Vermandois. ¿Todo parte de la infancia? ¡Este es el camino que he seguido! Hoy quiero rendir homenaje a todas aquellas personas que desde mi infancia han cultivado y acompañado mis creaciones salpicadas de sus «parcelas de ser», porque sin ellas no seré la que se revele a través de las creaciones aquí expuestas. Son «polimórficas» y a menudo se basan en mis fotografías. También utilizo a abundancia pintura, dibujo, grabado, adapto las herramientas, los gestos a mis antojos. Ceramista, mis piezas de arcilla o porcelana se despliegan en volumen o se bordan sobre lienzos, juego con las técnicas y con los materiales a mi gusto, combino y asocio, el arte me permite realizarlo todo, me tomo la libertad de inspirarme e inventar mundos en los que navegue entre lo real y lo imaginario, uno y otro se codean. “

Véronique Héquet Grotard

