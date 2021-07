Salins-les-Bains La Grande Saline et le Musée du sel Jura, Salins-les-Bains Exposition temporaire « Frontières de sel » à la Grande Saline La Grande Saline et le Musée du sel Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

En 2020, en partenariat avec la commune de Montigny-les-Arsures, le Musée de la Grande Saline a pu acquérir une borne saunière datant probablement d’avant 1538. Cet objet est le dernier témoin d’une frontière oubliée, qui a longtemps marqué la géographie de la Franche-Comté mais aussi les pratiques quotidiennes de la population. Placée le long des chemins sauniers, cette borne rappelle à tous le fonctionnement très réglementé du commerce du sel, l’un des plus importants trafics de l’époque dans la région, ainsi que l’approvisionnement en bois, nécessaires à l’évaporation de la saumure. Si la visite de la Grande Saline permet de comprendre les processus de pompage des eaux salées et la production du sel grâce aux installations techniques restantes, l’exposition se présente comme une continuité pour suivre le parcours du sel, de son conditionnement à sa sortie d’usine afin d’alimenter les besoins de la population régionale. « Frontières oubliées » raconte l’histoire des enjeux économiques et politiques du Moyen Age et au XVIIème siècle autour de cet or blanc et des deux salines de Salins. La borne saunière, pièce centrale de l’exposition, illustre à elle seule l’importance et la complexité organisationnelle de ce commerce qui a largement participé au développement de la région. Reproductions d’objets, contenus numériques, vidéos et extraits sonores, archives inédites vous dévoileront tous les secrets du commerce du sel. Une part belle sera également faite aux métiers de la restauration et du patrimoine avec la présentation en timelapse du travail de l’atelier Lythos, qui a réalisé un fac-similé de la borne destiné à être replacé sur le lieu de découverte à Montigny-les-Arsures.

