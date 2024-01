Exposition temporaire : Frans Krajcberg, un artiste « planétaire » Espace Frans Krajcberg Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Du jeudi 25 janvier 2024 au samedi 20 avril 2024 :

mercredi

de 14h00 à 20h00

mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Participation libre, suggestion de donation : 5 euros.

Exposition temporaire sur l’artiste brésilien engagé Frans Krajcberg, qui retrace les moments clés ayant permis le dialogue entre Frans Krajcberg et le grand public.

EXPOSITION

Ce troisième volet, après « Un brésilien à Montparnasse » (volet 1), puis « Frans Krajcberg, le

militant » (volet 2), aborde la dernière partie de la vie de l’Artiste. Dans les années 1990,

Frans Krajcberg poursuit sa « vie manifeste » à travers le monde. Il s’affirme sur la scène

internationale avec ses œuvres sculptées ou ses photographies, qui dénoncent les

dangers imposés par l’homme à la nature. Mais l’homme qui marche veut se poser, pour

mieux s’adresser à chacun d’entre nous et nous inciter à agir.

« Que d’étapes parcourues en 25 ans ! La maitrise absolue de son Art et la reconnaissance

des milieux artistiques et culturels dans le monde entier. La prise de conscience

environnementale et la conviction de l’importance de son rôle dans ce combat. La fin de

l’errance avec l’implantation définitive à Nova Viçosa et Montparnasse. Des hommages,

des expositions dans des lieux prestigieux, des projets de musées, des donations, des

rencontres avec les décideurs, les scientifiques, les amateurs, le grand public… notamment

les enfants, qui seront les citoyens de demain, avec qui il aime parler, échanger, construire

l’avenir… Et chaque jour, garder l’œil à l’affut, l’émerveillement intact, la fascination pour la

Nature.

Capter sans relâche, « la plus belle des œuvres d’Art », l’apprivoiser, la montrer sans fard,

ramasser des éléments épars pour leur redonner vie… scruter le moindre mouvement

dans sa beauté éphémère… déplacer ses œuvres de l’atelier à la lumière du jour, au gré des

saisons… sur le sable de la plage, au milieu de la forêt… pour mieux dialoguer avec elle.

Durant les dernières années, les hommages se multiplient au Brésil et à Paris. Le 15

novembre 2017 Frans Krajcberg meurt à Rio, à l’âge de 96 ans. Ses cendres sont dispersées

à Nova Viçosa.” Sylvie Depondt, 12 décembre 2023

CONFÉRENCES (dates à venir)

– Retour sur l‘exposition ”Dialogues avec la nature”,

de 2005 à Bagatelle avec Sylvie Depondt.

– Conférence sur le rôle de l’artiste militant et

lanceur d’alertes (programmation en cours).

PROJECTIONS DU FILM DOCUMENTAIRE :

« Portrait d’une révolte », de Maurice Dubroca,

produit par Éric Darmon, Mémoire Magnétique Productions, (2004, 52“).

Prix UNESCO du documentaire 2004.

Projection en continu, aux horaires d’ouverture.

Espace Frans Krajcberg 21 avenue du Maine 75015 Paris

Contact : https://www.espacekrajcberg.fr/ +33950584222 contact@espacekrajcberg.fr

