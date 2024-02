Exposition temporaire feuillaginaire Hirtzfelden, jeudi 8 février 2024.

Exposition temporaire feuillaginaire Hirtzfelden Haut-Rhin

Des espèces animales camouflées dans leur environnement, notamment pour échapper à leurs prédateurs ou attraper leurs proies, sont présentées sur 41 très beaux clichés avec cartels explicatifs, avec la participation de 22 photographes naturalistes passionnés de la région.

Kedebetiz est une rêveuse blottie dans un nid de bric et de broc. Son imaginaire est une vaste forêt où elle virevolte et papillonne pour en revenir avec une faune et une flore de papier. Elle capture des débris du quotidien et les façonne avec poésie. Son art naïf cueille et apprivoise le merveilleux dans un monde qui déborde. EUR.

Date :

Début : 2024-02-08 08:30:00

fin : 2024-04-02 12:00:00

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est maisonnature.vieuxcanal@gmail.com

