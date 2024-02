Exposition temporaire Étienne Œmichen et la nature Rue du Château Montbéliard, samedi 4 mai 2024.

Le musée du château entre dans sa première grande phase de transformation. Nous vous donnons rendez-vous en décembre 2024 pour une première grande étape avec la réouverture du nouveau parcours historique. En attendant, Le service des musées s’installe hors les murs avec une exposition en extérieur.

2024 marque le centenaire du vol historique réalisé par Étienne Œhmichen le 4 mai 1924 à Arbouans celui du premier vol au monde de 1 kilomètre en boucle par un hélicoptère. Venez découvrir au gré de votre promenade sur l’esplanade

du château, la vie et les travaux de ce personnage inventif et passionné de nature et de technique.

Comment observer un mouvement rapide ? Comment vole un hélicoptère ?

Comment nage un ichthyosaure ? Voici quelques-unes des questions que s’est posées Étienne Œhmichen et abordées dans cette exposition en plein air. À travers sept panneaux traitant de sujets aussi divers que l’observation du mouvement, la biomécanique et la conception d’hélicoptère, éveillez votre curiosité à l’aune de celle de cet ingénieur. EUR.

Début : 2024-05-04

fin : 2024-09-22

Rue du Château Esplanade du château

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

