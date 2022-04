Exposition temporaire et visites guidées Audrieu Audrieu Catégories d’évènement: Audrieu

Calvados

Exposition temporaire et visites guidées Audrieu, 5 juin 2022, Audrieu. Exposition temporaire et visites guidées Audrieu

2022-06-05 09:30:00 – 2022-06-05 18:00:00

Audrieu Calvados Audrieu A l’occasion de la 13e édition du salon du livre de la Bataille de Normandie qui se tiendra au château d’Audrieu, découvrez l’exposition “Le cheval pendant la guerre 1939-1945” ainsi que des visites du parc du château au cours de l’été 1944. A l’occasion de la 13e édition du salon du livre de la Bataille de Normandie qui se tiendra au château d’Audrieu, découvrez l’exposition “Le cheval pendant la guerre 1939-1945” ainsi que des visites du parc du château au cours de l’été 1944. association@tilly44.com +33 6 07 59 46 02 A l’occasion de la 13e édition du salon du livre de la Bataille de Normandie qui se tiendra au château d’Audrieu, découvrez l’exposition “Le cheval pendant la guerre 1939-1945” ainsi que des visites du parc du château au cours de l’été 1944. Audrieu

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT Gold Beach

Détails Catégories d’évènement: Audrieu, Calvados Autres Lieu Audrieu Adresse Ville Audrieu lieuville Audrieu Departement Calvados

Audrieu Audrieu Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audrieu/

Exposition temporaire et visites guidées Audrieu 2022-06-05 was last modified: by Exposition temporaire et visites guidées Audrieu Audrieu 5 juin 2022 Audrieu Calvados

Audrieu Calvados