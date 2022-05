Exposition temporaire espace patrimoine “Champollion en sa cité” Figeac, 2 juillet 2022, Figeac.

L’exposition retrace la vie de Champollion à Figeac et le rôle que ses racines quercynoises ont joué dans son itinéraire et dans son œuvre. L’influence de sa famille, les lieux qui conservent sa mémoire dans la ville sont évoqués. Mais la reconnaissance du savant à Figeac après sa mort est aussi abordée. Dès la disparition de Jean-François Champollion, l’aura de l’égyptologue la fasciné les Figeacois, qui multiplièrent jusqu’à nos jours les hommages envers le plus illustre enfant de la cité. Aujourd’hui encore, l’admiration pour Champollion nourrit à Figeac un attachement vivace pour la civilisation égyptienne et l’aventure extraordinaire du déchiffreur.

Du 2 juillet au 6 novembre / Figeac, espace patrimoine (Hôtel de Ville)

Exposition proposée par le service du patrimoine de Figeac et Grand-Figeac

Pays d’art et d’histoire

Du 2 au 8 juillet et du 19 septembre au 6 novembre : tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h. Du 9 juillet au 18 septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Jean-François Champollion, né à Figeac en 1790, a gardé toute sa vie des liens avec sa ville natale, bien que son œuvre scientifique l’ait conduit de Grenoble à Paris, en passant par l’Égypte. Quels furent ces liens qui unirent le grand savant à la petite ville lotoise ? Comment y vécut-il son enfance ? Pour quelles raisons y revint-il à l’âge adulte ?

