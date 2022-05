EXPOSITION TEMPORAIRE « EN ROUE LIBRE » Musée de Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

EXPOSITION TEMPORAIRE « EN ROUE LIBRE » Musée de Grenoble, 14 mai 2022, Grenoble. EXPOSITION TEMPORAIRE « EN ROUE LIBRE »

Musée de Grenoble, le samedi 14 mai à 18:30

À partir d’une sélection d’œuvres rarement montrées, rassemblées autour de thèmes privilégiant plutôt une approche spontanée voire ludique, cette exposition se veut à la fois une initiation à la diversité des formes contemporaines, et un moyen pour le visiteur de concevoir de manière plus personnelle son propre itinéraire au sein de cet univers foisonnant et souvent déroutant. Balade « en roue libre » dans les collections d’art contemporain du musée Musée de Grenoble 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble, Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T00:29:00

