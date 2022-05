Exposition temporaire: D’un monde à l’autre – Augustodunum de l’Antiquité au Moyen-Âge. Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire EUR 7.5 Le musée Rolin fermera ses portes en octobre 2022 pour engager le transfert des collections avant le démarrage du chantier du Panoptique.

Pour sa dernière saison touristique, il présente l’exposition consacrée à la période charnière de la fin de l’Antiquité et du début du Moyen Âge, marquée par l’émergence du christianisme.

Le sujet a été retenu pour sa pertinence avec l’actualité de la recherche, notamment les fouilles de la nécropole Saint-Pierre-l’Etrier à Autun, menées par l’Inrap durant l’été 2020.

