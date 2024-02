Exposition temporaire du Musée de jouets et de poupées Poupées du lointain Josselin, dimanche 31 mars 2024.

L’exposition Poupées du lointain est à découvrir jusqu’au 31 octobre 2024 au Musée de Poupées et Jouets.

Cette nouvelle exposition rassemble des poupées des quatre coins du monde et aux significations très différentes des jouets, des objets de culte, des souvenirs destinés aux voyageurs. Certaines sont très anciennes et appartiennent à la collection originelle de la duchesse Herminie de Rohan (1853-1926). Quelques objets rares ponctuent également le parcours comme un pavillon chinois miniature qui fut présenté en 1900 à l’Exposition universelle de Paris. .

Début : 2024-03-31

fin : 2024-10-31

