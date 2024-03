Exposition temporaire du grain à la bière Dehlingen, samedi 21 septembre 2024.

Découvrez comment les Gaulois et les Romains transformaient les céréales pour fabriquer de la bière ! Cette exposition présente les résultats de l’expérimentation de brassage réalisé en juin.

Rendez-vous au musée Visites guidées de l’exposition et dégustation de cervoise. Adultes et enfants dès 7 ans. Gratuit

En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives et la brasserie Le 100e Singe à Altwiller.

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-22 17:30:00

5 rue de l’Eglise

Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est

