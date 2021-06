Champagney Champagney Champagney, Haute-Saône Exposition temporaire » De l’épée au violoncelle = Jospeh Bologne, chevalier de Saint-George, le Mozart noir » Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Joseph Bologne, chevalier de Saint-George est l'enfant d'un noble français et d'une esclave noire. Il appartient à deux mondes. Par ses talents extraordinaires, il réussit à en traverser les frontières. Retour sur la vie de celui qui fut surnommé l'« Hercule français », le « dieu d'armes » ou encore le « rival d'Apollon » et qui apparaît comme l'un des meilleurs compositeurs de la France Prérévolutionnaire Visite guidée sur inscription les 6/07, 17/08, 9/09, 19/10, 12/11 et 17/12 à 16h30 musee@champagney.fr +33 3 84 23 25 45 http://www.maisondelanegritude.fr/

