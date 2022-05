Exposition temporaire “De Gaze ou de Rose, faîtes le Point !” Des créations belges à la Maison des Dentelles, 15 mars 2022, .

Exposition temporaire “De Gaze ou de Rose, faîtes le Point !” Des créations belges à la Maison des Dentelles

2022-03-15 – 2022-11-20

La Maison des Dentelles met à l’honneur les dentelles normandes, notamment celles au Point

d’Argentan et au Point d’Alençon, confectionnées à l’aiguille et réputées pour leur finesse.

L’exposition temporaire De gaze ou de rose, faîtes le point ! propose cette saison de découvrir

des dentelles belges, concurrentes des dentelles ornaises.

Réputée pour ses dentelles aux fuseaux, la Belgique tente de concurrencer la dentelle d’Alençon dans la seconde moitié du 19e siècle, en fabriquant une dentelle à l’aiguille dotée d’un réseau extrêmement léger : le Point de gaze. Les motifs de roses sont le thème principal des décors ornant ces dentelles. La création de pétales en relief, mettant encore plus en valeur les fleurs, donne naissance à une variante du Point de gaze encore plus audacieuse : le Point de rose. L’exposition présente 22 pièces d’exception (volants, cols, mouchoirs, mantilles..), issues des collections du

musée, qui ont été confectionnées entre 1850 et 1900. Elles témoignent des évolutions techniques et

esthétiques de la production manufacturière belge et questionnent les points communs et les différences entre cette dernière et la production alençonnaise.

maisondesdentelles@argentan.fr +33 2 33 67 50 78 https://musees-argentan.fr/maison-des-dentelles/

