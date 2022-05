Exposition temporaire : De feutre et de plumes Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Abbeville Somme Abbeville Jochen Gerner est né en 1970. Le dessin est son média. Passionné d’ornithologie, il publie un livre sur ce thème, reproduisant au feutre des oiseaux réels et imaginaires. Ses œuvres rencontrent ici les oiseaux naturalisés du musée Boucher de Perthes. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Festival de l’oiseau et de la nature.

Vernissage : vendredi 15 avril 2022 à 18 h 00 Visuel de l’affiche

Râle d’eau, spécimen naturalisé, Abbeville, musée Boucher de Perthes

