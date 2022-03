Exposition temporaire “Dans l’Atelier de Ferdinand Roybet” Musée Roybet Fould, 14 mai 2022, Courbevoie.

Exposition temporaire “Dans l’Atelier de Ferdinand Roybet”

Musée Roybet Fould, le samedi 14 mai à 10:30

**_Dans l’Atelier de Ferdinand Roybet_** Le musée Roybet Fould est fondé en 1927 suite au legs de Consuelo Fould (1862-1927), petite fille du ministre de Napoléon III, Achille Marcus Fould (1861-1867). Amateur d’art et peintre elle-même, Consuelo Fould a souhaité que ce musée soit installé dans sa villa-atelier de Courbevoie et qu’il prenne le nom de « Musée Roybet Consuelo Fould », en hommage à son maître et ami le peintre Ferdinand Roybet. L’exposition “Dans l’atelier de Ferdinand Roybet” revient sur le processus de création de l’artiste, son entourage et ses différentes inspirations. La première salle met en lumière la relation de Ferdinand Roybet avec Juana Romani, à la fois modèle, élève et muse de l’artiste. Les autres salles évoquent le réseau d’élèves et d’amis sculpteurs du peintre ainsi que l’influence du maître sur la peinture des deux sœurs, Consuelo Fould et Mlle Georges Achille-Fould (1865-1951). Enfin, le musée expose le travail de dessinateur de Ferdinand Roybet. L’artiste maîtrise ainsi plusieurs techniques : crayon graphite, fusain, pierre noire, sanguine, pastel et gravure pour alimenter sa réflexion et ses recherches de compositions. Peintre reconnu par ses contemporains, Ferdinand Roybet demeure un artiste sous-représenté dans les collections françaises n’ayant jamais bénéficié d’une rétrospective exhaustive de son œuvre. Actuellement présent dans les grandes collections publiques françaises et étrangères, Ferdinand Roybet demeure un maître de l’intime dont les compositions nombreuses sur le marché de l’art restent néanmoins accrochées aux cimaises d’intérieurs privés à travers le monde.

Entrée libre

L’exposition, “Dans l’atelier de Ferdinand Roybet” revient sur le processus de création de l’artiste, son entourage et ses différentes inspirations.

Musée Roybet Fould 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T20:30:00