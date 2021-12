Exposition temporaire : Croc’ ! Histoire évolutive Villers-sur-Mer, 19 mai 2021, Villers-sur-Mer.

Exposition temporaire : Croc’ ! Histoire évolutive Le Paléospace – Musée de France 5 Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer

2021-05-19 – 2022-01-02 Le Paléospace – Musée de France 5 Avenue Jean Moulin

Villers-sur-Mer Calvados

Facilement identifiables grâce à leur corps aplati, les crocodiles ont une peau recouverte de grosses écailles et une gueule munie de grosses dents coniques qui ne laissent aucun doute sur leur régime alimentaire carnivore.

Souvent craints, les crocodiles ont toujours fasciné les hommes qui ont créé des cultes autour de ces animaux.

Cependant, le commerce de la viande et des peaux, aidés par la destruction des milieux naturels, mettent en danger de nombreuses espèces qu’il faut désormais protéger.

Cette exposition permet de découvrir l’évolution de ces animaux surprenants allant des spécimens fossiles de 250 millions d’années jusqu’aux crocodiles actuels de plus de 4 m de long !

Un espace ludique permet une découverte en famille.

Facilement identifiables grâce à leur corps aplati, les crocodiles ont une peau recouverte de grosses écailles et une gueule munie de grosses dents coniques qui ne laissent aucun doute sur leur régime alimentaire carnivore.

Souvent craints, les…

info@paleospace-villers.fr +33 2 31 81 77 60 https://www.paleospace-villers.fr/

Facilement identifiables grâce à leur corps aplati, les crocodiles ont une peau recouverte de grosses écailles et une gueule munie de grosses dents coniques qui ne laissent aucun doute sur leur régime alimentaire carnivore.

Souvent craints, les crocodiles ont toujours fasciné les hommes qui ont créé des cultes autour de ces animaux.

Cependant, le commerce de la viande et des peaux, aidés par la destruction des milieux naturels, mettent en danger de nombreuses espèces qu’il faut désormais protéger.

Cette exposition permet de découvrir l’évolution de ces animaux surprenants allant des spécimens fossiles de 250 millions d’années jusqu’aux crocodiles actuels de plus de 4 m de long !

Un espace ludique permet une découverte en famille.

Le Paléospace – Musée de France 5 Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-07-26 par Calvados Attractivité