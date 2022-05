Exposition temporaire : couleurs de la nature Hirtzfelden Hirtzfelden Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hirtzfelden

Exposition temporaire : couleurs de la nature Hirtzfelden

2022-05-06 – 2022-07-06

Hirtzfelden Haut-Rhin Hirtzfelden Fleurs, paysages, animaux, oiseaux… Le Club des Artistes d’Ensisheim vous propose de venir découvrir en peinture la nature proche de vous ! Des rives du Rhin aux plus hauts sommets vosgiens, l’Alsace est riche de plus de 50 espèces d’orchidées.Venez découvrir les plus beaux clichés de Damien Martinak, spécialiste reconnu des orchidées de notre région. +33 9 64 25 55 54 Fleurs, paysages, animaux, oiseaux… Le Club des Artistes d’Ensisheim vous propose de venir découvrir en peinture la nature proche de vous ! Hirtzfelden

