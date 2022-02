Exposition temporaire « Chasseurs d’images – la photographie aéronautique » Musée de l’Hydraviation Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Exposition temporaire « Chasseurs d’images – la photographie aéronautique » Musée de l’Hydraviation, 14 mai 2022, Biscarrosse. Exposition temporaire « Chasseurs d’images – la photographie aéronautique »

Musée de l’Hydraviation, le samedi 14 mai à 19:30

L’aviation a toujours fait rêver et la photo l’immortalise. Qu’il soit amateur au drôle de nom « spotter » ou professionnel, le photographe aéronautique reste un passionné, et une passion se partage ! Le Rassemblement International d’Hydravions de Biscarrosse qui fête en 2021 son 30ème anniversaire (1991-2021) reste un évènement incontournable et constitue un formidable terrain de jeu, très prisé des chasseurs d’images : au sol ou en vol dans le sillage des hydravions ou des appareils de show aérien, le « chasseur d’images » est en embuscade. Son souci : trouver le bon endroit, au bon moment et parfois aussi bénéficier d’une bonne dose de chance. L’exposition temporaire 2021-2022 « CHASSEURS D’IMAGES » est consacrée à la photographie aéronautique. Musée de l’Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse Biscarrosse Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Musée de l'Hydraviation Adresse 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse Ville Biscarrosse lieuville Musée de l'Hydraviation Biscarrosse Departement Landes

Musée de l'Hydraviation Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Exposition temporaire « Chasseurs d’images – la photographie aéronautique » Musée de l’Hydraviation 2022-05-14 was last modified: by Exposition temporaire « Chasseurs d’images – la photographie aéronautique » Musée de l’Hydraviation Musée de l'Hydraviation 14 mai 2022 Biscarrosse Musée de l'Hydraviation Biscarrosse

Biscarrosse Landes