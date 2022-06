Exposition temporaire Chalon-sur-Saône, 30 juin 2022, Chalon-sur-Saône.

2022-06-30 – 2023-01-08

EUR 0 0 L’âge du Bronze (2300 – 800 avant notre ère) est une longue période au cours de laquelle les populations européennes découvrent et maîtrisent peu à peu la métallurgie du bronze (alliage du cuivre et de l’étain). De nombreux objets ont été découverts, enfouis en amas dans la terre, sur les berges, voire dans les cours d’eau. Les fouilles subaquatiques

et les dragages menés dans le lit de la Saône ont révélé un nombre très significatif d’objets, notamment des épées.Grâce aux collections du musée et aux généreux prêts l’exposition présente plus de 300 objets ou ensemble s d’objet trouvés en milieu humide.

musee.denon@chalonsursaone.fr +33 3 85 94 74 41 https://www.museedenon.com/

