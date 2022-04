Exposition temporaire “C’est demain que nous partons, lettres d’internés du Vel d’Hiv à Auschwitz” Cercil – Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 14 mai 2022 19:00, Orléans.

Trésors des familles, cette sélection de lettres d’internés des camps de Drancy et du Loiret sont le témoignage bouleversant de l’humanité derrière les noms et les nombres.

Écrites au Vel d’Hiv, à Drancy, dans le Loiret, à Pithiviers ou Beaune-la Rolande, ces lettres reviennent, 80 ans plus tard, sur ces lieux de mémoire, pour témoigner, à travers leurs auteurs, de la Shoah en France.

Depuis plus de vingt-cinq ans, le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv effectue des recherches sur l’histoire des camps d’internement de Beaune-la-Rolande et Pithiviers autour de la déportation juive, et celui de Jargeau concernant l’internement des nomades.

Entre le 14 mai 1941 et juillet 1943, plus de 16 000 Juifs, dont plus de 4 700 enfants, ont été internés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, avant d’être, quasiment tous, déportés et assassinés à Auschwitz-Birkenau. En 1942, huit convois partent directement des gares de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers pour Auschwitz, les autres internés vont transiter par le camp de Drancy.

Entre mars 1941 et le 31 décembre 1945, 1 190 Tsiganes, dont 700 enfants, ont été internés dans le camp de Jargeau.

Le Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv accueille les visiteurs dans un espace muséographique articulé autour de milliers de documents, photographies, archives, actualités d’époque, témoignages audio et vidéo… La singularité de la structure repose sur le fait qu’il s’agit à la fois d’un centre de recherche et d’un lieu de transmission où sont accueillis familles, élèves, visiteurs venant de toute la France.

For more than twenty-five years, the Cercil-Museum Memorial of the Children of the Vel d’Hiv carries out research on the history of the internment camps of Beaune-la-Rolande and Pithiviers around the Jewish deportation, and that of Jargeau concerning the internment of nomads. Between May 14, 1941 and July 1943, more than 16,000 Jews, including more than 4,700 children, were interned in the camps of Pithiviers and Beaune-la-Rolande before being almost all deported and murdered at Auschwitz-Birkenau. In 1942, eight convoys left directly from the stations of Beaune-la-Rolande and Pithiviers for Auschwitz, the other internees went through the camp of Drancy. Between March 1941 and December 31, 1945, 1,190 Gypsies, including 700 children, were interned in the Jargeau camp.

The Children’s Memorial Museum of Vel d’Hiv welcomes visitors in a museum space built around thousands of documents, photographs, archives, current events, audio and video testimonies… The singularity of the structure i

Escritas en el Vel d’Hiv, en Drancy, en el Loiret, en Pithiviers o en Beaune-la Rolande, estas cartas vuelven, 80 años más tarde, a estos lugares de memoria, para testimoniar, a través de sus autores, la Shoah en Francia.

Sábado 14 mayo, 18:00, 19:00

