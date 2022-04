Exposition temporaire “C’est demain que nous partons, lettres d’internés du Vel d’Hiv à Auschwitz” Cercil – Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

le samedi 14 mai à Cercil – Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Écrites au Vel d’Hiv, à Drancy, dans le Loiret, à Pithiviers ou Beaune-la Rolande, ces lettres reviennent, 80 ans plus tard, sur ces lieux de mémoire, pour témoigner, à travers leurs auteurs, de la Shoah en France. Trésors des familles, cette sélection de lettres d’internés des camps de Drancy et du Loiret sont le témoignage bouleversant de l’humanité derrière les noms et les nombres. Cercil – Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans Loiret

