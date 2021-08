Faverges Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Faverges, Haute-Savoie Exposition temporaire : « CASUARIA. Un sanctuaire romain à la rencontre des arts et des Dieux ». Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Faverges Catégories d’évènement: Faverges

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

Le sanctuaire Gallo-Romain repose sous la déviation de Faverges. L’exposition vous présente les principaux résultats des fouilles réalisées entre 1990 et 1993. Les diverses structures, temples, chapelles ainsi que le grand temple qui domine l’ensemble livrent leurs secrets. Des offrandes, mais surtout les fresques qui ornaient le grand temple sont exposées. Exposition : ” CASUARIA, un sanctuaire romain à la rencontre des arts et des Dieux ” Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Musée Archéologique 855 route de Viuz Faverges Faverges Haute-Savoie

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

