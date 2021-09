Lussac-les-Châteaux La Sabline Lussac-les-Châteaux, Vienne Exposition temporaire ” Bestiaire de Papier ” La Sabline Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Exposition temporaire ” Bestiaire de Papier ” La Sabline, 9 octobre 2021, Lussac-les-Châteaux. Exposition temporaire ” Bestiaire de Papier ”

du samedi 9 octobre au samedi 8 janvier 2022 à La Sabline

Sauvages ou domestiques, réels ou fantastiques, les petites et les grosses bêtes de papier nous émerveillent et nous transportent dans les souvenirs ou les rêves d’exotisme. Rhinocéros, chouette, licorne, escargot… nos amis les bêtes sont au centre des œuvres de sept artistes qui rendent hommage aux animaux avec comme support le papier. Sculptures, pastels, dessins, enluminures, livres d’artistes, ce « bestiaire de papier » nous présente le monde animal dans toute sa splendeur. Cet événement artistique est aussi instructif. Du bestiaire préhistorique aux premiers naturalistes en passant par le bestiaire médiéval, l’exposition questionne le regard de l’homme sur l’animal au cours des siècles.

Entrée libre et gratuite / Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans / Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Des animaux du sol au plafond ! La Sabline 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Catégories d'évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne