Plouarzel Finistère Plouarzel Le GR34 ou sentier des douaniers offre aux visiteurs et aux randonneurs une émotion extrême. Rares sont les sentiers de randonnées aussi riches en paysages variés. Ce sentier change d’heure en heure suivant les horaires de marée, les caprices de la météo, et le jour de visite. Pour bien connaître ce sentier, il faudrait vivre dessus 24 heures sur 24. Le photographe Armand Breton en a fait son terrain de chasse photographique préféré. Quel que soit le moment de l’année, s’il a un moment de liberté, il le parcourt avec son appareil photo ou son drone.

Aux ouvertures du phare. phare.trezien@ccpi.bzh +33 2 98 38 30 72 https://www.pays-iroise.bzh/loisirs/patrimoine/33474-le-phare-de-trezien-a-plouarzel

