Mittlach Haut-Rhin Mittlach EUR Exposition temporaire : Les brancardiers de Mittlach. Le 19 avril 1915, Mittlach est pris par les Français qui y resteront jusqu’à la fin de la guerre.

Afin de pouvoir apporter les soins urgents au plus près du front, l’armée française décide de l’implantation d’une Ambulance Alpine, dès juillet 1915, dans la commune désormais française de Mittlach. Installée dans le bâtiment de la mairie-école de Mittlach construit à peine quatre ans plus tôt, son environnement civil lui permet un approvisionnement aisé en produits de première nécessité qui vient compléter l’approvisionnement officiel.

Les Français vivront en cohabitation avec les habitants restés à Mittlach. Mittlach, seul village de la vallée de Munster redevenue et resté français dès le 21 avril 1915 devient une base française à quelques kilomètres du front. En juillet 1915, la mairie-école de la commune est transformée en poste de secours. L’Ambulance Alpine accueille les blessés tant militaires que civils et sert de propagande pour le service de santé des armées. Malgré la baisse d’intensité des combats, elle servira durant toute la guerre. Le sous-sol de ce bâtiment, aujourd’hui restauré, est devenu le musée de l’Ambulance Alpine.

Il s’accompagne d’un centre d’interprétation et d’un sentier de mémoire sur la thématique de l’impact de la guerre sur l’Humain, combattant ou non. Mittlach

