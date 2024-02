Exposition temporaire au CIAP : expo photo d’Israel Ariño et Irma Estrada Amiens, samedi 27 janvier 2024.

La première exposition temporaire, intitulée « On nous a dit qu’il n’y avait rien et nous sommes allés le chercher », s’articule autour du travail d’Israel Ariño, photographe, et d’Irma Estrada, anthropologue.

Parcourant l’intégralité du territoire, Israel Ariño nous a fourni un corpus d’images tantôt ludique, tantôt mystérieux se jouant du visiteur tenté d’identifier et de localiser chacun des clichés. Accompagnant Israel pendant 3 de ces 6 séjours, Irma Estrada a permis de confronter le regard des habitants au leur et de questionner la singularité des paysages traversés. 00 0 .

Début : 2024-01-27 13:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

23 Place Notre-Dame

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ciap@amiens-metropole.com

