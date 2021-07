Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône, Fontvieille Exposition temporaire au Château de Montauban ‘Jean-Daniel Hirvoy, intinéraire d’un peintre-graveur’ Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'exposition temporaire 'Jean-Daniel Hirvoy, itinéraire d'un peintre-graveur', Hirvoy fait découvrir une écriture picturale.

Des premières leçons jusqu'à la maîtrise de la matière qui lui permet son métier de graveur, Jean-Daniel Hirvoy s'ouvre ensuite à d'autres formes de représentation qu'offrent les techniques audiovisuelles et informatiques. Pourtant l'art n'est pas la technique. Grâce à la lumière de Provence, découverte dans les années 80, et aux formes fantastiques des rochers des Baux, Hirvoy crée un autre monde. Dans un rayonnement éclatant de couleurs, nous pénétrons par cercles successifs dans l'univers du peintre. Mais comme l'artiste n'est pas un donneur de leçons, c'est aussi à notre propre invitation au voyage que nous sommes conviés.

