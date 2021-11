Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère Exposition Temporaire : ARTISTES PLURI’ELLES Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

Exposition Temporaire : ARTISTES PLURI’ELLES Bourgoin-Jallieu, 3 décembre 2021, Bourgoin-Jallieu. Exposition Temporaire : ARTISTES PLURI’ELLES Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu

2021-12-03 – 2021-04-30 Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu Le 3 décembre, une nouvelle exposition temporaire ouvrira ses portes au musée de Bourgoin-Jallieu et mettra à l’honneur les femmes artistes. musee@bourgoinjallieu.fr +33 4 74 28 19 74 https://www.bourgoinjallieu.fr/agenda/797-exposition-temporaire-artistes-plurielles Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu Bourgoin-Jallieu Adresse Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo Ville Bourgoin-Jallieu lieuville Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu