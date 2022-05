Exposition temporaire Arménie Fontvieille, 1 juin 2022, Fontvieille.

Exposition temporaire Arménie – Cette exposition est une chronique de voyage présentant la richesse culturelle, artistique et humaine de l’Arménie. r r nC’est en 2019 que Michel Lacanaud découvre l’Arménie pour la première fois. Il tombe immédiatement sous le charme de ce pays au cœur d’un Moyen Orient mythique, berceau des premières communautés agricoles et chrétiennes et de ce peuple particulièrement attachant. L’exposition temporaire Arménie tente de traduire photographiquement les impressions et sensations éprouvées lors de ce périple. Tout au long de l’été, une riche programmation se développe autour de cette exposition: projection de films, conférences, représentation…. (programme à venir).

