Exposition temporaire "Août en Val d'Aubois"

2022-07-20 – 2022-08-31

La Guerche-sur-l’Aubois Cher

En septembre 2021, le Val d’Aubois a été mis à l’honneur avec la publication du carnet de croquis de Lapin Août en Val d’Aubois.

L’exposition présentée du 20 juillet au 18 septembre retrace les découvertes de ce Berrichon d’adoption, qui croque le territoire et ses paysages lors de ses étés en famille : le marché de Sancoins, le passé industriel de la région, le village médiéval de Sagonne, le spectacle vivant au Luisant… Une belle occasion de découvrir ce Pays d’art et d’histoire ou de lui porter un regard nouveau.

Lapin est illustrateur et Urban Sketcher. Il dessine sur le vif et sait capter l’essence d’un lieu, d’un portrait ou d’un évènement à l’aquarelle et au feutre. Il a rempli 200 calepins durant les 19 dernières années et a publié une trentaine de fac-similés de ses carnets.

latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/

©Lapin

La Guerche-sur-l’Aubois

dernière mise à jour : 2022-04-04 par