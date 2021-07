Crépy-en-Valois Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois, Oise Exposition temporaire, Abbaye Saint-Arnoul Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Exposition de Little Preservationist Illustrations numériques du Crépy historique De jeunes amoureux du patrimoine viennent à votre rencontre afin de vous faire découvrir les monuments crépynois comme vous ne les avez jamais vus. Reconstitutions historiques, illustrations numériques, techniques de recherche et d’analyse de sites, venez combler votre amour des vieilles pierres et des nouvelles techniques de dessin ! L’exposition prend place dans le cadre de l’abbaye Saint-Arnoul et permet aux visiteurs de découvrir les dernières restaurations réalisées avec le soutien de l’association de sauvegarde de l’abbaye.

