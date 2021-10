Exposition temporaire: à la mémoire de nos ancêtres Bergerac, 12 octobre 2021, Bergerac.

Exposition temporaire: à la mémoire de nos ancêtres 2021-10-12 – 2022-05-01 Place du Feu Musée du tabac

Bergerac Dordogne Bergerac

Rosario MARRERO-NAISSANT, A la mémoire de mes ancêtres.

Rosario Marrero-Naissant, artiste et professeure d’arts appliqués au lycée des métiers Hélène

Duc de Bergerac, présente au Musée du Tabac une série de gravures inspirées de ses origines

dominicaines, de son histoire familiale et du passé de son pays natal, profondément marqué par la

colonisation espagnole. Son travail, honorant à la fois souvenirs intimes et mémoire universelle,

témoigne de l’importance du tabac à Saint-Domingue. Les gravures, chargées de figures

mythologiques comme d’anecdotes personnelles, nous plongent dans le récit passionnant et

émouvant des ancêtres de l’artiste.

Rosario MARRERO-NAISSANT, A la mémoire de mes ancêtres.

Rosario Marrero-Naissant, artiste et professeure d’arts appliqués au lycée des métiers Hélène

Duc de Bergerac, présente au Musée du Tabac une série de gravures inspirées de ses origines

dominicaines, de son histoire familiale et du passé de son pays natal, profondément marqué par la

colonisation espagnole. Son travail, honorant à la fois souvenirs intimes et mémoire universelle,

témoigne de l’importance du tabac à Saint-Domingue. Les gravures, chargées de figures

mythologiques comme d’anecdotes personnelles, nous plongent dans le récit passionnant et

émouvant des ancêtres de l’artiste.

+33 5 53 63 04 13

Rosario MARRERO-NAISSANT, A la mémoire de mes ancêtres.

Rosario Marrero-Naissant, artiste et professeure d’arts appliqués au lycée des métiers Hélène

Duc de Bergerac, présente au Musée du Tabac une série de gravures inspirées de ses origines

dominicaines, de son histoire familiale et du passé de son pays natal, profondément marqué par la

colonisation espagnole. Son travail, honorant à la fois souvenirs intimes et mémoire universelle,

témoigne de l’importance du tabac à Saint-Domingue. Les gravures, chargées de figures

mythologiques comme d’anecdotes personnelles, nous plongent dans le récit passionnant et

émouvant des ancêtres de l’artiste.

Musées de Bergerac

dernière mise à jour : 2021-10-01 par