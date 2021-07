Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire EXPOSITION TEMPORAIRE À CAP LOIRE – JEAN-FRANCOIS SOUCHARD Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

EXPOSITION TEMPORAIRE À CAP LOIRE – JEAN-FRANCOIS SOUCHARD Mauges-sur-Loire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mauges-sur-Loire. EXPOSITION TEMPORAIRE À CAP LOIRE – JEAN-FRANCOIS SOUCHARD 2021-07-03 – 2021-07-04 MONTJEAN-SUR-LOIRE 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire)

photographe « Jean-François SOUCHARD ». Une exposition de 8 tableaux à découvrir gratuitement. Portrait : La photographie s’est très rapidement imposée lorsque j’ai ressenti le besoin de partager cette passion. J’aime à croire que je suis un vrai “ ligérien “ par la photographie comme un batelier par son fûtreau ou un pêcheur par son filet ! Jean-François Souchard, photographe passionné par la Loire expose ses recycadres à Cap Loire Cette année, la Loire, ses paysages et sa batellerie sont mis à l’honneur grâce aux recycadres du

