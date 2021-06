Moulins Moulins Allier, Moulins Exposition « Témoins d’argile. Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule » Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Exposition « Témoins d'argile. Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule » 2021-07-01 – 2021-06-30 Place du Colonel Laussedat Musée Anne-de-Beaujeu

Moulins Allier

Moulins Allier EUR Nouveau regard sur les figurines en terre cuite gallo-romaines. musees@allier.fr +33 4 70 20 48 47 http://musees.allier.fr/ Nouveau regard sur les figurines en terre cuite gallo-romaines.

