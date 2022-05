Exposition technologique : tout en mouvement Salle Marcel Gaime Briare Catégorie d’évènement: Briare

La Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture du Centre revient à Briare avec sa nouvelle exposition itinérante sur le thème de la mécanique. De nombreux ateliers seront mis en place : manipulez, expérimentez, observez, pour mieux comprendre les systèmes simples et les mécanismes mis en oeuvre dans bien des machines de notre temps. Public à partir de 6 ans. Pour plus d’information, contacter le 02 38 31 20 08. Animation soutenue dans le cadre du P.A.C.T (projet artistique et culturel de territoire). Exposition technologique sur le thème de la mécanique. Pour plus d’information contacter le 02 38 31 20 08. Salle Marcel Gaime Rue Saint-Roch, Briare Briare

2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-20T16:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T12:30:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:30:00

