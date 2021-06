Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Exposition « Tatoueurs, Tatoués » Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Exposition « Tatoueurs, Tatoués » Nice, 26 juin 2021-26 juin 2021, Nice. Exposition « Tatoueurs, Tatoués » 2021-06-26 – 2021-10-31 Espace Lympia 52 boulevard Stalingrad

Nice Alpes-Maritimes Nice L’événement est l’adaptation, en collaboration avec l’espace culturel départemental Lympia à Nice, de l’exposition « Tatoueurs, Tatoués » qui s’est tenue du 6 mai 2014 au 18 octobre 2015 au musée du quai Branly – Jacques Chirac. galerielympia@departement06.fr +33 4 89 04 53 10 http://galerielympia.departement06.fr/ L’événement est l’adaptation, en collaboration avec l’espace culturel départemental Lympia à Nice, de l’exposition « Tatoueurs, Tatoués » qui s’est tenue du 6 mai 2014 au 18 octobre 2015 au musée du quai Branly – Jacques Chirac. dernière mise à jour : 2021-06-17 par Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Espace Lympia 52 boulevard Stalingrad Ville Nice lieuville 43.69505#7.28659