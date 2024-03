EXPOSITION : T’as l’air dans ton assiette Bibliothèque Lhommaizé, mardi 27 février 2024.

EXPOSITION : T’as l’air dans ton assiette Pourquoi manger ? 27 février – 9 mars Bibliothèque Entrée libre aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T15:00:00+01:00 – 2024-02-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

Pourquoi manger ? Des besoins physiologiques aux cultures culinaires. Notre système digestif, cette merveilleuse machine, comment fonctionne-t-elle ? Tout un monde d’aliments, de vitamines, de nutriments. Que mange-t-on-réellement ? Et comment s’y retrouver avec les étiquettes des procduits que l’on achète ? La santé est dans l’assiette, mais le sujet s’avère plus vaste puisque la nutrition englobe l’alimentation et l’activité physique.

Bibliothèque 1 rue des Mésanges 86410 Lhommaizé Lhommaizé 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine