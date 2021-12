Exposition : Tarots enluminés : chefs-d’oeuvre de la Renaissance italienne Musée Français de la Carte à Jouer, 15 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Exposition : Tarots enluminés : chefs-d’oeuvre de la Renaissance italienne

du mercredi 15 décembre au dimanche 13 mars 2022 à Musée Français de la Carte à Jouer

Un peu méconnus des historiens d’art, les tarots enluminés apportent pourtant des lumières indispensables à la connaissance de la peinture italienne du XVe siècle. C’est l’ambition de cette exposition au Musée Français de la Carte à Jouer que de les donner à voir. Les tarots enluminés du XVe siècle fascinent. Leur qualité d’exécution, la richesse de leurs couleurs, leurs fonds d’or estampés en font des œuvres un peu à part, à la fois cartes à jouer et miniatures. Dominés par les cartes peintes par la famille Bembo pour la cour de Milan au milieu du XVe siècle, ils ont été également réalisés pour d’autres cours de la Renaissance italienne, à Ferrare ou à Florence. L’apparition sur le marché de l’art et l’acquisition en 1992 par le Musée français de la Carte à Jouer d’un superbe Chariot (un des atouts du tarot), totalement inédit, a bousculé la répartition et les attributions faites jusque-là. C’est ce regard nouveau que propose l’exposition organisée autour de la carte du Chariot et de ses «soeurs», exceptionnellement prêtées par le musée national de Varsovie. De précieux tarots milanais et florentins, en provenance d’institutions prestigieuses telles que la Morgan Library and Museum à New York ou encore les musées de Sicile les accompagnent. Les tarots enluminés apportent des lumières indispensables à laconnaissance de la peinture italienne du XVe siècle. « Triomphes » de Pétrarque, plateau d’accouchée, livres illustrés, en éclairent le contexte historique, artistique et intellectuel. L’exposition présente plusieurs dizaines d’oeuvres issues de prêts en France et à l’étranger. Elle s’accompagne d’un catalogue richement illustré coédité avec les éditions Liénart et d’un colloque international. Le commissariat scientifique est assuré par Thierry Depaulis, spécialiste reconnu de l’histoire du tarot.

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

