Exposition tapisseries contemporaines Galerie M Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 04 octobre 2023 au samedi 14 octobre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

« Au fil du monde ». Un parcours inédit dans le monde de Mark Russel, artiste anglais qui depuis quarante ans réalise des tapisseries de haute-lisse dans la tradition des tapisseries des Gobelins.

Depuis une quarantaine d’années qu’il réalise des tapisseries de

haute-lisse, c’est-à-dire utilisant un métier à tisser à disposition

verticale, Mark Russel

oscille dans ses créations entre l’abstraction et le figuratif social, entre l’émotion de l’accord des couleurs et l’artistique.

Pour ses créations figuratives, son inspiration est le plus souvent

empreinte des questions de société et notamment de celles qui touchent

aux génocides et aux déplacements des populations. L’histoire de sa

famille, immigrée en Grande Bretagne dans les années 30 pour fuir le

nazisme, n’y est certainement pas pour rien.

L’exposition « Au fil du monde » permet à ces deux approches de se répondre et d’en apprécier la complémentarité.

Pour réaliser ses tapisseries Mark Russel utilise des fils qu’il

récupère au fil de ses voyages ou lorsqu’il chine dans les bric-à-brac.

Dans la tradition de chiffonniers d’autrefois qui fournissaient les

industries de pâte à papier, depuis quelques années Mark Russel recycle

des vêtements, des draps, du linge. « J’incorpore à mes tapisseries la

vie des personnes qui ont utilisé ces tissus ! »

Après les avoir déchirés, découpés en lanières il en utilise les fils.

Ceux-ci constituent maintenant plus de 50% des ouvrages qu’il réalise et

posent sur un plan idéologique son attachement à la préservation des

ressources naturelles.

Vernissage le jeudi 5 octobre de 17h à 21h

Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019 Paris

Contact : https://galeriem.eu/au_fil_du_monde.php https://galeriem.eu/pratique.php

Mark Russel Tapisserie de Mark Russel