Exposition “Tapis du Président” Sarran Sarran Catégories d’évènement: Corrèze

Sarran

Exposition “Tapis du Président” Sarran, 1 mai 2022, Sarran. Exposition “Tapis du Président” Sarran

2022-05-01 – 2022-09-30

Corrèze Sarran Certains cadeaux offerts aux Présidents français arrivent dans les vitrines de musées par “simple” tradition républicaine… à l’exception majeure des tapis ! Création artistique dite de prestige, habitée d’une histoire plusieurs fois millénaire, et déjà au coeur des corbeilles de présents envoyées aux monarques du passé, les 40 tapis offerts au président Jacques Chirac – enfin exposés ! – sont ici investis d’une multiplicité de sens. Expression d’un savoir-faire technique d’excellence, mise en scène d’une tradition orientale qui voulait qu’en “offrant un tapis, on offre un jardin”, toutes les pièces de laine et de soie tissées à la main témoignent du degré d’estime réciproque entre un donateur et un président français, entre deux hommes… de la simple connaissance à l’amitié – ou au moins à ses apparences. Du 15 avril au 15 novembre, aux heures d’ouverture du musée.

Renseignements au 05 55 21 77 77. Sarran

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Sarran Autres Lieu Sarran Adresse Ville Sarran lieuville Sarran

Sarran Sarran https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarran/

Exposition “Tapis du Président” Sarran 2022-05-01 was last modified: by Exposition “Tapis du Président” Sarran Sarran 1 mai 2022

Sarran