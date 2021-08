Exposition : “Taninges à travers la presse de 1850 à 1950” Maison du Patrimoine, 18 septembre 2021, Taninges.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Patrimoine

À travers, des coupures de presse d’époque sélectionnées avec soin, plongez dans les faits divers ou chroniques du quotidien qui ont marqué un peu plus d’un siècle d’actualités dans la vallée du Giffre : grands projets, catastrophes naturelles, actualité politique et culturelle, festivités, monde associatif, train, vie agricole et faune, incendies, décès, accidents et vols… Chaque thématique vous en dévoile davantage sur les préoccupations des habitants de la vallée et sur la manière de traiter l’information. Quelques brouillaminis, des canailles, une once de météo, des personnages et des projets hors pair, des disparitions à élucider, des redresseurs de torts, des histoires de loco, des agitateurs, quelques coups d’chance du destin, des chroniques du monde paysan… Au-delà des cancans, le journaliste a fait son œuvre et l’article est publié ! Un journal de l’exposition est également disponible.

Maison du Patrimoine 6, rue des Arcades, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00