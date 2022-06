Exposition « Tango Pintado » d’Etienne Martin

Exposition « Tango Pintado » d'Etienne Martin



2022-08-02 – 2022-08-27 Exposition organisée à l’occasion du festival Tarbes en Tango. « Je suis auteur de BD, peintre, illustrateur et infographiste, depuis plus de 20 ans. Je danse, le Tango Argentin et le West Coast Swing. Le mouvement a toujours eu une importance dans mes peintures ou mes dessins. J’ai commencé à peindre des toiles sur le Tango Argentin, à saisir la danse et la musique, à travers mes couleurs. Chaque note, chaque rythme a sa couleur.

Naturellement, j’ai eu envie de raconter des histoires en BD, afin de faire ressentir la vibration, le plaisir.

La peinture, le dessin, la musique et la danse se rejoignent sous mes pinceaux, dans une liberté d’expression, où le temps disparaît. »

Exposition à découvrir du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

