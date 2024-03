Exposition « T’ang Haywen, un peintre chinois à Paris (1927-1991) » Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

À travers une sélection d’une centaine d’œuvres, l’exposition présente un panorama des grandes étapes de la carrière du peintre, ainsi que les différentes facettes de son travail. Artiste moderne singulier de l’après-guerre, T’ang Haywen fit de la France sa terre d’élection, et de l’art occidental une puissante source d’inspiration, tout en restant profondément chinois ; une dualité qui l’habita pendant toute sa vie d’artiste. Initié à la calligraphie, sa peinture s’impose comme un vibrant trait d’union entre la tradition asiatique de l’encre monnochrome et l’influence occidentale de la couleur éclatante, entre figuration et abstraction.

Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 place d’Iéna 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 56 52 53 00 http://www.guimet.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Guimet/34618279264?fref=ts;https://twitter.com/MuseeGuimet?lang=fr Depuis sa fondation en 1889 par l’industriel lyonnais Émile Guimet (1836-1918), le musée national des arts asiatiques – Guimet conserve aujourd’hui l’une des plus riches collections d’art asiatique au monde, se déployant sur trois sites : le musée principal place Iéna, l’hôtel d’Heidelbach abritant les collections de mobilier chinois, le jardin et son pavillon de thé japonais, et le musée d’Ennery, fabuleux cabinet de curiosités. Le MNAAG s’attache également à présenter parmi les expositions temporaires l’art contemporain et la photographie. Métro : Iéna, Trocadéro, Boissière / Bus : n°30, 32, 63, 82 Stationnement : avenue Kléber, avenue George V (place de l’Alma) Taxis : avenue d’Iéna devant le musée

© T’ang Haywen Archives © T’ang Haywen / ADAGP, Paris, 2024